В Кирове благоустроят 18 дворов

В Кирове ремонтируют 18 дворов. Фото: www.admkirov.ru

Подрядчик продолжает благоустраивать дворы в Кирове. Недавно бригады закончили работы на улицах Макаренко, 11 и Свердлова,15а. До конца текущей недели завершится ремонт дворов по адресам Сутырина, 18-20 и Олега Кошевого, 1 и 1а.

Работы в каждой зоне включают в себя укладку двух слоев дорожного покрытия для автомобильных проездов, обустройство пешеходных зон и парковок. Кроме того, устанавливаются бордюрный камень и малые архитектурные строения.

В АО «Гордормострой» отметили, что рабочим зачастую мешает припаркованный транспорт, он создает помехи и уменьшает темп работы. Напомним, что до 15 сентября в Кирове благоустроят 36 дворов.