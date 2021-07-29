На Киров надвигаются дожди и грозы

В течение всей пятницы ожидаются небольшие дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей областного центра предупредили о дожде с грозами в пятницу, 30 июля. О возможных неблагоприятных погодных условиях сообщают синоптики.

В течение всей пятницы ожидаются небольшие дожди, местами возможны грозы. Днем воздух прогреется до +20...+24 градусов. Ветер северо-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

Прогноз погода на 30 июля. Фото: gismeteo.ru

По данным группы «Любительская метеорология», в северных районах Кировской области в пятницу, 30 июля, может выпасть крупный град.

- Незначительный риск для севера Кировской области связан с локальными шквалами до 20-25 м/с, локальным крупным градом до 2-5 см и вероятность формирования смерчей категории F0-F1, - сообщается в группе «Любительская метеорология».