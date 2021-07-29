Кировчанам предлагают помочь приютским собакам

Мероприятие приурочено ко Дню приютских собак. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кирове пройдет благотворительная акция помощи бездомным собакам «Лапу дай». Об этом сообщили в горадминистрации.

Мероприятие приурочено к 1 августа - Дню приютских собак. Его цель - собрать необходимые четвероногим пушистикам необходимые вещи и амуницию. Акция пройдет с 1 по 29 августа. Принять участие может любой желающий кировчанин.

Для собак в приюты необходимы:

- пледы (в любом состоянии), подстилки, одноразовые пеленки;

- игрушки, поводки, наполнители для лотков;

- корма и крупы;

- чистые трикотажные изделия (для послеоперационных бандажей и попон), чистое бывшее в употреблении постельное белье, полотенца;

- влажные салфетки, хлопчатобумажные перчатки.

Для передачи помощи предварительно позвоните по номерам: 8-912-734-35-92 (Ирина), 8 (8332) 22-48-30 (Александра).