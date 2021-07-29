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Общество29 июля 2021 15:38

Улицу Казанскую открыли для проезда

Там проводили строительные и ремонтные работы
Иван Кабанов
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Казанская вновь открыта для проезда транспорта. Фото: www.admkirov.ru

Казанская вновь открыта для проезда транспорта. Фото: www.admkirov.ru

Улицу Казанскую от дома №67 открыли для движения транспорта. Об этом сообщили в территориальном управлении по Первомайскому району.

Отметим, что участок перекрывали для строительства тепловой сети со 2 июля. Изначально исполнители обещали открыть проезд 15 июля. Однако работы затянулись до текущего дня.

Сейчас промежуточный этап работ завершен. Далее ремонт проведут от улицы Грибоедова, 21 до Некрасова. Поэтому передвижение транспортных средств прекратят с 1 августа до 15 сентября.