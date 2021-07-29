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Происшествия29 июля 2021 14:08

Кировчанину, укравшему магнитолу и канистру антифриза, грозит до двух лет тюрьмы

На мужчину завели уголовное дело
Алексей РомановАлексей Романов
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Мужчину задержали недалеко от места преступления со всеми вещественными доказательствами

Мужчину задержали недалеко от места преступления со всеми вещественными доказательствами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали подозреваемого в краже автомагнитолы и других вещей, находившихся в чужом грузовом автомобиле. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщили в региональном УМВД, злоумышленника задержал полицейский патруль на улице Дзержинского. Мужчина нес автомагнитолу, рацию, антенну, чемодан с инструментами и канистру с антифризом, которую похитил из кабины незапертого грузовика. По его словам, в автомобиль он проник с целью переночевать. Сумму украденного оценили в 13 тысяч рублей.

На ранее судимого 37-летнего кировчанина завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.