Кировчанину, укравшему магнитолу и канистру антифриза, грозит до двух лет тюрьмы

Мужчину задержали недалеко от места преступления со всеми вещественными доказательствами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали подозреваемого в краже автомагнитолы и других вещей, находившихся в чужом грузовом автомобиле. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщили в региональном УМВД, злоумышленника задержал полицейский патруль на улице Дзержинского. Мужчина нес автомагнитолу, рацию, антенну, чемодан с инструментами и канистру с антифризом, которую похитил из кабины незапертого грузовика. По его словам, в автомобиль он проник с целью переночевать. Сумму украденного оценили в 13 тысяч рублей.

На ранее судимого 37-летнего кировчанина завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.