Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 12:31

В Кирове на разработку проекта кольцевой развязки потратят 2,7 миллиона рублей

Объект планируют оборудовать на пересечении улиц Подгорной и Сутырина
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Основная цель создания объекта: «улучшение дорожно-транспортной обстановки». Фото: admkirov.r

Основная цель создания объекта: «улучшение дорожно-транспортной обстановки». Фото: admkirov.r

В Кирове ищут подрядчика, который займется разработкой проектной документации по созданию кругового движения на пересечении улиц Подгорной и Сутырина. На эти цели из бюджета города предусмотрено порядка 2,7 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на портале Госзакупок.

Согласно техническому заданию, основная цель создания объекта: «улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидации мест концентрации ДТП».

Отметим, что заявки на конкурс принимаются до 3 августа, а проект должен быть сдан до 20 декабря.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в минувшем году у нового торгово-развлекательного центра на улице Луганской ввели круговое движение. Читать