На трассе в Верхошижемском районе иномарка столкнулась c лосем

Иномарка серьезно пострадала после столкновения с диким животным. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 28 июля, в Верхошижемском районе водитель «легковушки» врезался в лося. Авария произошла в 3 часа 10 минут на 78 км трассы Киров-Советск-Яранск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» не успел вовремя среагировать на выбежавшего на дорогу лося. В результате мужчина получил травмы. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 9 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.