Кировчан просят помочь в поиске молодого человека, который пропал три дня назад

О местонахождении пропавшего молодого человека ничего не известно уже три дня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове продолжаются поиски 23-летнего жителя областного центра. В последний раз Евгения Демидова видели 26 июля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда « ЛизаАлерт».

Активисты подготовили приметный портрет потерявшегося мужчины. Евгению Михайловичу 23 года. Его рост составляет 168 см. У него обычное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Был одет в черную болоньевую куртку, темно-синие брюки и кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.