Благоустройство сквера на улице Павла Корчагина должны завершить к концу недели

На сегодняшний день на тротуаре уже уложили брусчатку и установили осветительные фонари. Фото: admkirov.ru

В Кирове на улице Павла Корчагина у дома №215 завершается благоустройство сквера. Работы должны закончить к концу текущей недели. Об этом сообщили в горадминистрации.

С инициативой благоустройства выступили местные жители. По их словам на данном участке практически полностью был разрушен тротуар, а также отсутствовало освещение. Весной и осенью, из-за дождей здесь образовывались огромные лужи, через которые невозможно было пройти.

На сегодняшний день на объекте уже убраны все аварийные деревья, выложена дорожка из брусчатки и установлены осветительные фонари. В скором времени на территории сквера поставят новые скамейки и урны.

Стоимость контракта составила почти 1,5 млн рублей. Из них 310 тыс.собрали жители микрорайона Коминтерн. Остальную сумму выделили из областного и городского бюджетов.