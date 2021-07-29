В Кировской области в исправительных учреждениях содержатся 8 тысяч человек

В ИК-11 содержатся около тысячи осужденных. Фото: Виктор Карпов

В исправительных учреждениях Кировской области содержатся более 8 тысяч человек, из них 1300 - в следственных изоляторах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

- На производственные объекты в первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие непогашенные иски, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На сегодняшний день трудоустроено 2009 таких осужденных.

Кроме того, 3369 осужденных обучаются в профессиональных училищах, которые находятся в исправительных учреждениях.