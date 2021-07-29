В Уржуме мужчина ложно обвинил 16-летнего подростка в угоне своего автомобиля

Авария с участием пьяного подростка произошла 25 февраля 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Уржуме осудили 28-летнего местного жителя. Мужчина пустил за руль своей машины пьяного подростка, а когда тот устроил ДТП, попытался обвинить его в угоне автомобиля. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Авария произошла вечером 25 февраля 2021 года. Молодой человек со своим 16-летним приятелем катались на «Ладе Калине», и владелец машины решил пустить за руль подростка. Тот, будучи пьяным, в какой-то момент потерял управление. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Владельцу авто за то, что он передал управление машиной нетрезвому подростку, грозил немалый штраф и лишение прав. Чтобы его не платить, молодой человек обратился в полицию и заявил, что его автомобиль попросту угнали. Правоохранители провели проверку и установили, что уржумец солгал. В итоге тот признал свою вину.

За свои действия молодой человек получил сразу два наказания. За ложный донос - 180 часов обязательных работ. А за то, что пустил за руль пьяного подростка - штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года.