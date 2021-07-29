Железнодорожный переезд в Пасегово временно закроют

Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жители Кирово-Чепецкого района могут столкнуться с трудностями при пересечении железнодорожного переезда в селе Пасегово. Движение автотранспорта по нему собираются ограничить из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

- Движение автотранспорта по железнодорожному переезду 945 км в районе села Пасегово будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ в период с 22.00 2 августа до 6.00 3 августа, - уточнили в ГЖД.

Отметим, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.