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Общество29 июля 2021 9:53

Железнодорожный переезд в Пасегово временно закроют

Движение ограничат с 22.00 2 августа до 6.00 3 августа
Андрей Сергеев
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Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жители Кирово-Чепецкого района могут столкнуться с трудностями при пересечении железнодорожного переезда в селе Пасегово. Движение автотранспорта по нему собираются ограничить из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

- Движение автотранспорта по железнодорожному переезду 945 км в районе села Пасегово будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ в период с 22.00 2 августа до 6.00 3 августа, - уточнили в ГЖД.

Отметим, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.