Статистика по COVID-19 в Кировской области на 29 июля: на стационарном лечении находятся 3598 человек

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 164 кировчанина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 126 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 300 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3598 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 164 пациента, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 427.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7206 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4439 исследований на COVID-19.