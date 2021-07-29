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Здоровье29 июля 2021 9:41

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 29 июля: на стационарном лечении находятся 3598 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 164 кировчанина

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 164 кировчанина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 126 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 300 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3598 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 164 пациента, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 427.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7206 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4439 исследований на COVID-19.