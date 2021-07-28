Депутаты проследят, как газ придет в дома кировчан

На очередном заседании Кировской городской Думы глава города Елена Ковалева отчиталась о своей деятельности за год. Фото:duma.mo-kirov.ru

В среду, 28 июля, состоялось очередное заседание Кировской городской думы. На нем депутаты рассмотрели 18 вопросов, а также заслушали ежегодный отчет главы города Елены Ковалевой, которая рассказала коллегам о проделанной работе за год и определила основные векторы будущей деятельности представительной власти.

Основной тезис, высказанный Еленой Ковалевой, касался непростых эпидемиологических условий, с которым столкнулся депутатский корпус. Несмотря на это работа народных избранников не прекращалась ни на минуту. Благодаря слаженности удалось сохранить сбалансированность городского бюджета и его социальную направленность, а также не потерять связь с населением. Кроме того, не останавливался и депутатский контроль за реализацией национальных проектов.

- В полномочиях депутатов не только постоянный, оперативный мониторинг того, как тот или иной объект ремонтируется или строится, - отметила глава города. - У нас более широкие задачи - постоянный диалог с населением, оценка общественного мнения и в связи с этим конкретные предложения по улучшению работы по реализации национальных проектов.

Подводя итог, Елена Васильевна подчеркнула, что цели, которые ставили перед собой депутаты, удалось достичь в отчетном периоде. Что касается планов на будущее, обозначенных главой города, то приоритетным должен стать вопрос догазификация частного сектора.