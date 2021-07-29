В Кирове создадут рабочую группу для борьбы с загрязнением воздуха в Озерках

На неприятные запахи и загрязненность воздуха жители Озерков жалуются уже очень давно. Фото: admkirov.ru

В Кирове создадут рабочую группу для решения проблемы с загрязненностью воздуха в Озерках. Об этом сообщили в горадминистрации.

На днях в мэрии состоялся круглый стол, посвященный этой проблеме. Как рассказывают активисты микрорайона, местные жители все еще периодически фиксируют проблемы с атмосферным воздухом. На встрече также обсудили вопрос выявления организаций, по чьей вине в Озерках складывается такая ситуация, и взаимодействие ведомств и управлений с инициативной группой и жителями.

Итогом встречи стало решение о создании рабочей группы по этому вопросу. Ей предстоит разработать комплекс мер, которые смогут исправить сложившуюся проблему.