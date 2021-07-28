Кировчане могут подать заявку на бесплатное подведение газа до 30 июля

Трубопровод до своего участка смогут подвести жители газифицированных населенных пунктов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кирове заканчивается прием заявок на бесплатное подведение газа. У желающих остался всего один день - до 30 июля, сообщили в горадминистрации.

Заявления принимаются в Нововятском районе. Трубопровод до своего участка смогут подвести жители газифицированных населенных пунктов. Чтобы заключить договор о бесплатном подключении, необходимо составить заявление и подать по одному из следующих адресов:

- теруправление по Нововятскому району (ул. Советская, 12), тел. 8 (8332) 31-27-86;

- центр местной активности микрорайона Радужный (ул. Индустриальная, 20), тел. 8 (8332) 30-57-25;

- центр местной активности микрорайона ЛПК (ул. Октябрьская, 26), тел. 8 (8332) 31-60-91.

Подать документы в своих теруправлениях также могут жители Октябрьского и Первомайского районов. Образец заявления можно скачать по этой ссылке.