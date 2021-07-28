В Кирове в августе снесут 13 аварийных зданий КВАТУ

Снос тринадцати зданий КВАТУ запланирован на август 2021 года. Фото: Мария Лебедева

В Кирове определили подрядчика, который снесет обветшавшие 13 зданий КВАТУ. Об этом сообщили в областном правительстве.

Подрядчик снесет оставшиеся постройки на основании проекта работ. При этом аллеи с зелеными насаждениями останутся нетронутыми, уберут лишь дикоросы. После того, как объекты исчезнут с территории, на ней проведут планировку и инженерные изыскания - для оценки, что необходимо воздвигнуть на этом месте.

Напомним, всего на территории бывшего военного городка находились 24 здания, подведомственные «Управлению капитального строительства». В начале 2021 года снесли девять из них, наиболее ветхих и представлявших опасность для людей. Оставшиеся 15 обследовали и пришли к выводу: 13 из них - аварийные. В августе подрядчик приступит к работам. Оставшиеся два объекта, бывшие казарма и спортзал, не признали ветхими, сносу они не подлежат - по крайней мере, на данный момент.