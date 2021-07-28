Скульптуру звероящера из Котельнича покажут в Москве

Каренит жил на Земле 265-254 млн лет назад, в пермский период. Фото: vk.com/darwinmuseum

Скульптор Валентин Попов создал реалистичную палеореконструкцию звероящера каренита, останки которого в 1995 году обнаружил советский ученый Леонид Татаринов на территории Котельнического района. Об этом рассказали в группе Государственного Дарвиновского музея.

- В руках у палеонтолога лежит древний зверек - каренит, - сообщили на странице музея в социальных сетях. - Он жил на Земле 265-254 млн лет назад, в пермский период. Это была эпоха царствования звероящеров.

Ученые полагают, что каренит вел полуводный образ жизни, а питался рыбой и насекомыми. Общая длина звероящера достигала 40 сантиметров - от носа до хвоста.

Москвичи и гости столицы смогут полюбоваться каренитом в ходе масштабной выставки «Русский палеоарт», которая пройдет с 10 августа по 7 ноября 2021 года в Государственном Дарвиновском музее.

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