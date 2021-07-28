Жители Мурыгино пожаловались на загрязнение реки Медянка

местные рыбаки зафиксировали на камеру изменение внешнего вида воды. Фото: onf.ru

Жители поселка Мурыгино пожаловались на загрязнение реки Медянка. По словам местных рыбаков, вода стала мутной, покрылась пеной и приобрела неприятный запах. Об это сообщили в региональном штабе ОНФ.

- 22 июля местные рыбаки зафиксировали на камеру мобильного телефона изменение внешнего вида воды, - рассказали общественники. - Кроме того, берег реки и растения оказались покрыты непонятной слизкой субстанцией.

Жители предполагают, что в Медянку через трубу, которую использует местное предприятие, сливают неочищенные стоки. На данный момент активисты ОНФ обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку.