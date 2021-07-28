В Котельничском районе водитель лесовоза не справился с управлением и перевернулся

Из-за ДТП движение на трассе длительное время было затруднено. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 27 июля, в Котельничском районе перевернулся грузовой автомобиль, перевозящий срубленный лес. Авария произошла в 14 часов на 302 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

По предварительным данным, 46-летний водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» с прицепом не справился с управлением. В результате аварии он получил незначительные травмы. Госпитализация мужчине не потребовалась. Однако из-за ДТП движение на трассе длительное время было затруднено.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.