В Кирове «Т Плюс» через суд обязали возместить ущерб от сброса сточных вод в озеро Ивановское

Прокуратура подала в суд иск, чтобы обязать компанию возместить причиненный ущерб. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Кирове филиал «Т Плюс» сбрасывал в озеро сточные воды при эксплуатации ТЭЦ-3. Теперь им придется возмещать многомиллионный ущерб, сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, от действий компании пострадало озеро Ивановское. Стоки в него сливали с 2018 по 2021 год. Межрайонный природоохранный прокурор направил в суд иск для устранения нарушений. Требование признали законным и обоснованным. Для исполнения решения компания оценила причиненный ущерб. Сумма превысила 2,4 миллиона рублей.

Сейчас отчет об оценке направили в Средневолжское территориальное управление Росрыболовства. Вопрос возмещения причиненного вреда контролирует межрайонная природоохранная прокуратура.