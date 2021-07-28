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Происшествия28 июля 2021 12:58

Кировчанину, под видом «коммунальщика» пытавшемуся ограбить пенсионера, вынесли приговор

Ему дали пять лет колонии строгого режима
Алексей РомановАлексей Романов
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Решение суда пока не вступило в законную силу

Решение суда пока не вступило в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор мужчине, который под видом проверяющего счетчики проник в квартиру пенсионера и хотел его ограбить. Злоумышленник получил пять лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Представители надзорного органа доказали, что 9 апреля 2021 года 38-летний осужденный действительно совершил данное преступление. Попав внутрь квартиры он несколько раз ударил 80-летнего потерпевшего по лицу, после чего тот потерял сознание. Злоумышленник хотел найти и украсть у пенсионера наличные деньги. Но когда пожилой мужчина очнулся и начал звать на помощь, преступник скрылся.

Вскоре «коммунальщика» удалось задержать. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). После оглашения решения суда он был взят под стражу. Приговор пока не вступил в законную силу.