В Кирове вынесут приговор шестерым мужчинам, которые организовали игорные клубы по всей области

Незаконные игорные клубы работали как в самом Кирове, так и во многих районных центрах нашего региона Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове завершилось расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей областного центра, которые организовали несколько игорных клубов. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства доказали, что подозреваемые проводили азартные игры как в самом Кирове, так и во многих районных центрах нашего региона. Каждый из членов ОПГ выполнял свои функции. Они завуалировали преступную деятельность под прием и выдачу благотворительных пожертвований. Банда орудовала с 2017 по 2020 год.

Во время обыска изъяли 121 единицу игровой аппаратуры, документацию оргтехника, а также более 1,4 миллиона рублей наличными. В настоящее время, все материалы переданы в суд для вынесения приговора. Всем участникам преступной группировки грозит до двух лет лишения свободы.