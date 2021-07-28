В Кирове водитель иномарки врезался в троллейбус

Троллейбус получил серьезные повреждения и временно выведен из эксплуатации. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 27 июля, в Кирове произошло ДТП с участием троллейбуса. Авария случилась в 21 час 55 минут на улице Воровского у дома №84. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Опель» не убедился в безопасности своего маневра и врезался в общественный транспорт. После чего троллейбус совершил наезд на бордюрный камень и дорожные знаки. В результате аварии 18-летняя девушка-пассажир иномарки получила травмы и была госпитализирована. Водителям медицинская помощь не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.