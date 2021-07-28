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Происшествия28 июля 2021 11:14

В Яранске осудят женщину, которая избивала восьмилетнюю дочь в воспитательных целях

Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы
Ангелина Табрисова
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Женщина била свою маленькую дочь на протяжении семи месяцев.

Женщина била свою маленькую дочь на протяжении семи месяцев.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Яранске осудят 41-летнюю женщину, которая полгода избивала свою маленькую дочь в целях воспитания. Об этом сообщили в областном Следкоме.

Восьмилетнюю девочку истязали с сентября 2020 по март 2021 года - из личной неприязни к ребенку и «ложно понимаемых методов воспитания». Как выяснилось, женщина уже состоит на профилактических учетах и ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Свою вину жительница Яранска признала лишь частично, однако следователи собрали достаточно доказательств. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. За истязания дочери женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы.