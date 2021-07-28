В Яранске осудят женщину, которая избивала восьмилетнюю дочь в воспитательных целях

Женщина била свою маленькую дочь на протяжении семи месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Яранске осудят 41-летнюю женщину, которая полгода избивала свою маленькую дочь в целях воспитания. Об этом сообщили в областном Следкоме.

Восьмилетнюю девочку истязали с сентября 2020 по март 2021 года - из личной неприязни к ребенку и «ложно понимаемых методов воспитания». Как выяснилось, женщина уже состоит на профилактических учетах и ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Свою вину жительница Яранска признала лишь частично, однако следователи собрали достаточно доказательств. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. За истязания дочери женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы.