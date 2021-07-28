Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 9:51

С 1 августа кировчане смогут добраться на автобусе до Йошкар-Олы

Осуществлять перевозки будет АО «КПАТ»
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Отправление с автовокзала ежедневно в 9.15 часов с 1-ой платформы.

Отправление с автовокзала ежедневно в 9.15 часов с 1-ой платформы.

Фото: Виктор Карпов

С 1 августа жители Кировской области смогут добраться до Йошкар-Олы на межрегиональном автобусе №590. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Отправление с кировского автовокзала ежедневно в 9.15 часов с 1-ой платформы, - уточняется на сайте министерства транспорта. - Маршрут проходит через Советск, Яранск и Санчурск. Прибытие в 16.30.

Осуществлять перевозки будет АО «КПАТ», которое подведомственно министерству транспорта Кировской области. Цена билета - 814 рублей.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте перевозчика.