С 1 августа кировчане смогут добраться на автобусе до Йошкар-Олы

Отправление с автовокзала ежедневно в 9.15 часов с 1-ой платформы. Фото: Виктор Карпов

С 1 августа жители Кировской области смогут добраться до Йошкар-Олы на межрегиональном автобусе №590. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Отправление с кировского автовокзала ежедневно в 9.15 часов с 1-ой платформы, - уточняется на сайте министерства транспорта. - Маршрут проходит через Советск, Яранск и Санчурск. Прибытие в 16.30.

Осуществлять перевозки будет АО «КПАТ», которое подведомственно министерству транспорта Кировской области. Цена билета - 814 рублей.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте перевозчика.