Статистика по COVID-19 в Кировской области на 28 июля: за сутки положительный тест на COVID-19 получили 122 человека

На стационарном лечении находятся 3575 кировчан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 122 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 335 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3575 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 159 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 427.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7114 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4943 исследования на COVID-19.