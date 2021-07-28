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Общество28 июля 2021 9:25

В Кирово-Чепецке к 17 августа должны заасфальтировать улицу Мелиораторов

Работы выполняет АО «Вятавтодор»
Алексей РомановАлексей Романов
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В настоящее время подрядчик занимается фрезерованием асфальтового покрытия и дорожного полотна. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В настоящее время подрядчик занимается фрезерованием асфальтового покрытия и дорожного полотна. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке продолжается ремонт дорог. Во вторник, 27 июля, сотрудники подрядной организации АО «Вятавтодор» приступили к асфальтированию улицы Мелиораторов. Об этом сообщили в местной горадминистрации.

Новое дорожное покрытие появится от стелы при въезде в город до поворота на квартал Цепели. Стоимость контракта составила 23649,2 тысяч рублей. Средства выделили в виде субсидии из областного бюджета. Работы должны завершить до 17 августа.

В настоящее время подрядчик занимается фрезерованием асфальтового покрытия и дорожного полотна. Извлеченный гранулят направят на отсыпку обочин дороги.