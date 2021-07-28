В Кирове временно ограничили для транспорта два участка городских улиц

На обоих участках ведется реконструкция теплосетей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове временно ограничили движение транспорта на участке улицы Воровского. Причина - реконструкция тепловых сетей. Об этом рассказали в горадминистрации.

Ограничения установили на участке в районе дома №133 по этой же улице. Они продлятся до 20 августа 2021 года.

Кроме того, в горадминистрации предупреждают, что это не единственный такой участок в городе. На отрезке от дома №4 до дома №6 по четной стороне улицы Правды в Октябрьском районе также временно ограничили движение транспорта. Там также идет реконструкция теплосетей, но она продлится дольше - до 30 сентября 2021 года.

Кировчан просят учитывать эту информацию при построении маршрута.