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Общество28 июля 2021 8:10

В Кирове временно ограничили для транспорта два участка городских улиц

Один из них полностью откроют 20 августа, второй - в конце сентября
Маргарита Акагиева
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На обоих участках ведется реконструкция теплосетей.

На обоих участках ведется реконструкция теплосетей.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове временно ограничили движение транспорта на участке улицы Воровского. Причина - реконструкция тепловых сетей. Об этом рассказали в горадминистрации.

Ограничения установили на участке в районе дома №133 по этой же улице. Они продлятся до 20 августа 2021 года.

Кроме того, в горадминистрации предупреждают, что это не единственный такой участок в городе. На отрезке от дома №4 до дома №6 по четной стороне улицы Правды в Октябрьском районе также временно ограничили движение транспорта. Там также идет реконструкция теплосетей, но она продлится дольше - до 30 сентября 2021 года.

Кировчан просят учитывать эту информацию при построении маршрута.