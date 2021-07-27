В Кирсе 11-летний подросток разрушил надгробия на кладбище

11-летний подросток сломал четыре надгробия на кладбище. Фото: vk.com/kirsonline

В Кирсе вандалы разрушили несколько надгробий на кладбище. Пост с фотографиями появился в местном паблике «Кирс Онлайн».

- Это дальний угол от главного входа (где захоронения героев). Я думаю, родственники или знакомые чем быстрее сообщат в полицию, тем лучше. Кто у нас любит играть на заброшках-то по вечерам? Почему-то у меня подозрения только на них в первую очередь, - делится автор поста.

Местные жители в комментариях считают, что это - дело рук подростков, и возмущаются поведением неизвестных вандалов. Поднявшийся в соцсетях шум дошел до полиции. В итоге правоохранители провели проверку и подтвердили: четыре надгробия на кладбище сломали. Родственникам захороненных сообщили о произошедшем.

В результате поисков оперативно разыскали причастного к вандализму: им оказался 11-летний подросток. По информации полиции, орудовал он куском арматуры. Сейчас проверка продолжается, вопрос о возмещении ущерба будет решен в соответствии с гражданским законодательством.