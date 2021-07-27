Администрацию Котельнича обязали отремонтировать пол в муниципальной квартире женщины-инвалида

Рабочие полностью отремонтировали пол, а также постелили новый линолеум. Фото: onf.ru

Суд обязал власти Котельнича отремонтировать пол в муниципальной квартире, где проживает пенсионерка-инвалид. Об этом сообщили в региональном штабе ОНФ.

- Точку в споре, который длится уже несколько лет, поставил суд, - сообщается на сайте ОНФ. - Он встал на сторону пенсионерки.

На данный момент рабочие полностью отремонтировали пол, а также постелили новый линолеум.

Напомним, что история тянется еще с 2017 года, когда в муниципальной квартире женщины провалился пол. Она обратилась в горадминистрацию за помощью с ремонтом, но власти посчитали, что работы не относятся к капитальным. В итоге разбираться в ситуации пришлось суду.