В Киров привезли новую партию "ЭпиВакКороны". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26 июля в Кировскую область поставили новые дозы вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 1620 штук. На текущий момент препарат распределяют по прививочным пунктам.

Министр здравоохранения региона Андрей Черняев напомнил, что вакцинацию можно пройти в прививочных пунктах поликлиник, по заявкам на ФАПах, в мобильных пунктах общественных мест и организациях, предприятиях.

Напомним, что недавно в Кировской области открылось три новых пункта вакцинации. Желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.