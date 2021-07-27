Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2021 16:59

В Киров привезли новую партию «ЭпиВакКороны»

Ее закупили в количестве 1620 доз
Иван Кабанов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Киров привезли новую партию "ЭпиВакКороны".

В Киров привезли новую партию "ЭпиВакКороны".

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26 июля в Кировскую область поставили новые дозы вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 1620 штук. На текущий момент препарат распределяют по прививочным пунктам.

Министр здравоохранения региона Андрей Черняев напомнил, что вакцинацию можно пройти в прививочных пунктах поликлиник, по заявкам на ФАПах, в мобильных пунктах общественных мест и организациях, предприятиях.

Напомним, что недавно в Кировской области открылось три новых пункта вакцинации. Желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.