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Политика27 июля 2021 15:48

Аслана Рзаева удалили с сайта администрации города Кирова

Заместитель главы администрации покинул свой пост по собственному желанию
Андрей Сергеев
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Ранее Аслан Рзаев возглавлял АО «Центральный рынок». Фото: admkirov.ru

Ранее Аслан Рзаев возглавлял АО «Центральный рынок». Фото: admkirov.ru

Во вторник, 27 июля, с официального сайта городской мэрии исчезла информация о заместителе главы администрации Кирова Аслане Рзаеве. По данным нескольких региональных СМИ, Аслан Алманович покинул занимаемый пост по собственному желанию.

Добавим, что в мае текущего года СМИ уже писали, что чиновник собирается уволиться из администрации, но информация тогда не подтвердилась.

Напомним, Аслан Рзаев перешел в администрацию в 2019 году. На должности он курировал экономику и муниципальную собственность. До назначения работал директором МУП «Центральный рынок».