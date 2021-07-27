Аслана Рзаева удалили с сайта администрации города Кирова

Ранее Аслан Рзаев возглавлял АО «Центральный рынок». Фото: admkirov.ru

Во вторник, 27 июля, с официального сайта городской мэрии исчезла информация о заместителе главы администрации Кирова Аслане Рзаеве. По данным нескольких региональных СМИ, Аслан Алманович покинул занимаемый пост по собственному желанию.

Добавим, что в мае текущего года СМИ уже писали, что чиновник собирается уволиться из администрации, но информация тогда не подтвердилась.

Напомним, Аслан Рзаев перешел в администрацию в 2019 году. На должности он курировал экономику и муниципальную собственность. До назначения работал директором МУП «Центральный рынок».