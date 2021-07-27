Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 июля 2021 15:09

За сутки в Кировской области от COVID-19 скончались два человека

Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0.86%
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
На стационарном лечении находятся 3640 жителей области.

На стационарном лечении находятся 3640 жителей области.

Фото: Алексей Гмызин

В федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали еще о двух случаях смерти от COVID-19 в Кировской области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе умерли от инфекции 427 человек. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 27 июля 2021 года не предоставил.

Главные цифры на 27 июля. Фото: yandex.ru/covid19

Главные цифры на 27 июля. Фото: yandex.ru/covid19

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0.86% (средний по России - 2.5%). Регион находится на 37 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.