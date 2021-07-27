Кировчанина задержали за кражу металла

Кировчанина задержали за хищение металла. Фото: vk.com/club150428796

На днях в Кирове сотрудники Росгвардии заметили жителя, переносившего металлические трубы по Октябрьскому проспекту. Мужчину задержали и выяснили, что он нашел восемь строительных изделий около ремонтируемого дома. Позднее он надеялся сдать украденное в пункт приема металлолома.

На место случившегося росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу. 57-летнего кировчанина задержали и отвезли в отдел полиции.

Отметим, что в июне уже зафиксировали два случая с хищением металла жителями областного центра. Всех граждан-нарушителей передали сотрудникам полиции.