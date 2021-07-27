В Кирово-Чепецком районе дети сбежали из лагеря и заблудились в лесу

Ребята решили вернуться в Киров через лес и заблудились. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области двое 14-летних подростков сбежали из детского лагеря и заблудились в лесу. К счастью, их удалось разыскать, сообщили в областном УМВД.

Ребята пропали днем 26 июля, самовольно уйдя с территории лагеря в Кирово-Чепецком районе. Как выяснилось, они решили вернуться в Киров, пошли через лес и потерялись. Подростки, поняв, что не могут выбраться самостоятельно, сумели дозвониться в полицию и попросить о помощи.

Правоохранителям удалось выяснить координаты заблудившихся ребят, связавшись с ними. На место отправили нескольких сотрудников полиции, которые разыскали школьников и вывели их из леса. Подростков доставили в Киров, после чего передали родителям.