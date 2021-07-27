В Кирове уже больше 10 дней продолжаются поиски жителя Коминтерна

О местонахождении мужчины ничего не известно с 16 июля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове уже больше недели ищут 42-летнего жителя микрорайона Коминтерн. В последний раз Алексея Колышницына видели 16 июля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры подготовили приметный портрет потерявшегося мужчины. Алексей Александрович среднего роста и нормального телосложения. У него коротко подстриженные русые волосы. Был одет в куртку камуфляжного цвета, голубую футболку, серые джинсы и туфли. В день ухода был в шляпе.

Все, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.