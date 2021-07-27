К середине сентября должны благоустроить 36 придомовых территорий

Благоустройство 36 дворов Кирова должны завершить до 15 сентября. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается благоустройство придомовых территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году привести в порядок должны 36 дворов в разных районах областного центра. Об этом сообщили в горадминистрации.

На сегодняшний день работы ведутся на 18 объектах. Практически готовы к приемке дворы на улицах Сутырина, 18-20 и Олега Кошевого, 1. Здесь заасфальтировали тротуары и проезды, а также подготовили территорию для установки детского игрового оборудования.

Остальные 14 придомовых зон находятся в разной степени готовности. На многих из них проводят расширение проездов и стоянок, асфальтирование тротуаров, установку бордюрного камня, устройство детских площадок и парковок.

В настоящее время работы завершены в двух дворах на улицах Макаренко, 11 и Свердлова, 15-а. Благоустройство всех 36 придомовых территорий, запланированных в текущем году, должны закончить к 15 сентября.

Большинство объектов, которые будут приведены в порядок, расположены в Октябрьском и Ленинском районах Кирова.