Орлов получил дополнительную субсидию на ремонт дорог

С 2019 года в рамках региональной программы из областного бюджета выделяются средства на ремонт дорог в городских поселениях. Фото: kirovreg.ru

Из областного бюджета дополнительно выделено 11 миллионов рублей на ремонт дорог в городе Орлове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В настоящее время администрацией район утвержден объем работ и подготовлена сметная документация, которая сейчас проходит государственную экспертизу, - сообщается на сайте правительства Кировской области. - После ее одобрения будет объявлен конкурс на отбор подрядной организации.

Кроме того, в 2021 году в Орловскому району выделена субсидия в сумме 19,4 млн рублей, а в 2022 году запланировано предоставить порядка 19 млн рублей.

Напомним, что в текущем году на ремонт дорог в городских поселениях предусмотрено 181,3 млн рублей.