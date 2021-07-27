В Кирове перед судом предстанет наркоторговец из Читинской области

Материалы уголовного дела уже направлены в суд вместе с обвинительным заключением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове перед судом предстанет участник группы наркоторговцев. Расследование его уголовного дела завершено, сообщает областная прокуратура.

Обвиняемый - 35-летний уроженец Читинской области. Как сообщили в ведомстве, с марта по май 2021 года мужчина в компании еще нескольких людей занимался масштабным сбытом наркотиков в нашем регионе. Желающие купить отраву переводили им деньги за «запрещенку», а торговцы делали тайники-«закладки». 12 мая читинца накрыли с поличным. Полиция изъяла около 70 грамм наркотиков, что считается крупным размером.

Сейчас продолжается уголовное преследование других участников преступной группы. За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.