В Афанасьевском районе незаконно добывали песок, возбуждено уголовное дело

На участке длительный период времени незаконно добывался песок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых на землях сельхозназначения в Афанасьевском районе, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст.246 УК РФ, - уточнили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

По предварительным оценкам, ущерб от снятия плодородного слоя почвы составил более 3 миллионов рублей. Известно, что на участке длительный период времени незаконно добывался песок.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Оричевском районе незаконно добыли песок на 22 миллиона рублей. Читать