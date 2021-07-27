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Происшествия27 июля 2021 12:15

В Кирове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика

Ребенок переезжал дорогу на велосипеде
Алексей РомановАлексей Романов
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К счастью, госпитализация маленькому велосипедисту не потребовалась. Фото: vk.com/gibdd43

К счастью, госпитализация маленькому велосипедисту не потребовалась. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 26 июля, в Кирове водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста прямо на пешеходном переходе. Авария случилась в 8 часов 55 минут на улице Дзержинского у дома №3. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным мальчик переезжал дорогу по «зебре». Однако 49-летний водитель автомобиля «Вольво» поздно заметил ребенка и не успел затормозить. В результате маленький велосипедист получил травмы. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.