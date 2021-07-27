В сельском поселении Слободского района объявили карантин по бешенству

Бешеная лиса пришла в деревню Кассины Слободского района. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Слободском районе объявили карантин по бешенству на территории Бобинского сельского поселения. Соответствующий указ появился на сайте правительства Кировской области.

Эпизоотическим очагом стали дом №4 по улице Песчаной в деревне Кассины и отдельная территория охотничьих угодий. Дело в том, что, по данным регионального управления ветеринарии, в двадцатых числах июля в населенный пункт пришла лисица. 19 июля у нее подтвердили диагноз «бешенство».

Срок карантина по бешенству - 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного. На это время на неблагополучной территории запретили лечение больных животных, посещение посторонними, ввоз-вывоз восприимчивых к заболеванию зверей и охоту на них, и другие мероприятия.