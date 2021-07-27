В Кирове на улице Преображенской сбили пенсионерку

Авария произошла в 11 часов 10 минут на ул. Преображенской у д. 31. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадала пенсионерка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 26 июля, около дома №31 на улице Преображенской произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 46-летний водитель кроссовера Mitsubishi сбил 69-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

- В результате женщина получила травмы, не госпитализирована, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.