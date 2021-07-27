Статистика по COVID-19 в Кировской области на 26 июля: на дому продолжают лечиться более 7 тысяч человек

Уже больше месяца в Кировской области с коронавирусом госпитализируют свыше 100 человек в сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 118 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 490 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3640 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 156 пациентам, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 425.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7027 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2119 исследований на COVID-19.