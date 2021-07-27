Кировчане могут помочь собраться в школу детям из малообеспеченных семей

Помочь детям собраться в школу может любой желающий кировчанин. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчане могут помочь собраться в школу детям из малообеспеченных и находящихся в тяжелой жизненной ситуации семей. В горадминистрации рассказали о старте благотворительной акции «Вперед, к знаниям!».

Акция начнется 27 июля и продлится до 27 августа 2021 года. Сделать свой вклад может любой желающий житель города. К началу учебного года необходимо собрать следующие вещи:

- канцелярские товары - ручки, карандаши, тетради, цветная бумага, альбомы, краски;

- школьная литература;

- портфели;

- спортивная и школьная форма;

- гигиенические средства - антисептики и влажные салфетки.

Эту помощь будут принимать по адресу: Киров, улица Профсоюзная, дом №69. Перед тем, как принести собранные вещи, нужно позвонить по номеру 8-912-734-35-92, чтобы согласовать дату и время.