Кировчане могут помочь собраться в школу детям из малообеспеченных семей

Помочь детям собраться в школу может любой желающий кировчанин.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Кировчане могут помочь собраться в школу детям из малообеспеченных и находящихся в тяжелой жизненной ситуации семей. В горадминистрации рассказали о старте благотворительной акции «Вперед, к знаниям!».
Акция начнется 27 июля и продлится до 27 августа 2021 года. Сделать свой вклад может любой желающий житель города. К началу учебного года необходимо собрать следующие вещи:
- канцелярские товары - ручки, карандаши, тетради, цветная бумага, альбомы, краски;
- школьная литература;
- портфели;
- спортивная и школьная форма;
- гигиенические средства - антисептики и влажные салфетки.
Эту помощь будут принимать по адресу: Киров, улица Профсоюзная, дом №69. Перед тем, как принести собранные вещи, нужно позвонить по номеру 8-912-734-35-92, чтобы согласовать дату и время.