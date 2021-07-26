В Кирове двое парней украли восемь бутылок пива

Обоих молодых людей задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове двое молодых людей украли пиво из магазина. Взяли их с поличным довольно быстро, сообщает областное управление Росгвардии.

Инцидент случился на днях в торговой точке на Чернышевского. Сигнал оттуда поступил около полуночи. Прибывшую группу задержания встретила продавщица магазина. По ее словам, в помещение вошли двое молодых людей. Они набрали в холодильнике восемь бутылок пива, а после сбежали с ними, не заплатив. Работница точки сумела описать грабителей.

Подходящих по приметам юношей росгвардейцы быстро разыскали во дворе дома по улице Стахановской. Бутылки пива у них изъяли, а самих кировчан привели обратно. Продавщица опознала их, и юноши 18 и 19 лет отправились в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Нечто похожее на днях произошло в другом кировском магазине: кировчанка за несколько заходов в точку вынесла четыре бутылки водки. Подробнее - здесь.