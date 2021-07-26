В Кирове погиб мужчина, выпавший из окна многоэтажки на улице Зеленина

Мужчину, еще живого, увезли на «скорой» после падения с шестого этажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчанин, выпавший из окна высотки в Коминтерне, скончался в больнице. Областной Следком начал проверку по факту происшествия, как сообщили в пресс-службе. Известно, что погибшему было 49 лет.

Напомним, инцидент с падением мужчины из окна дома по улице Зеленина произошел в субботу, 24 июля. Кировчанин остался жив, рухнув на землю с высоты шестого этажа, но очевидцы сообщали о тяжелых травмах. Тем не менее, врачи увезли его на «скорой помощи». На месте также работали сотрудники полиции.

Сейчас причина падения мужчины неизвестна. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

«КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.