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Общество26 июля 2021 16:57

В Кирове на неделю отключили фонтан на Театральной площади

После чистки он заработает снова
Маргарита Акагиева
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Фонтан отключат с 26 июля по 2 августа. Фото: admkirov.ru

Фонтан отключат с 26 июля по 2 августа. Фото: admkirov.ru

В Кирове с 26 июля временно отключили фонтан на Театральной площади. Как сообщили в горадминистрации, он не будет работать всего неделю.

Причиной стала необходимость проведения планового технического обслуживания. Система фонтана загрязняется время от времени, что влияет на его дальнейшую работу. Естественно, что за оборудованием необходим своевременный уход.

Специалисты почистят форсунки от грязи и солевых отложений, которыми забиваются отверстия, а также сливные выпуски, водозаборные решетки и гидроизоляцию чаши фонтана. Он вновь заработает 2 августа. Жителям и гостям Кирова принесли извинения за неудобства, причиненные его отключением.