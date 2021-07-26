Офисный центр «Булычев сити» в Кирове продают за 60 миллионов рублей

Объект выставлен на продажу вместе с земельным участком 12 соток. Фото: avito.ru

На популярном сайте объявлений появился лот о продаже офисного центра «Булычев сити», который располагается в Кирове на улице Пристанской, 1.

В объявлении сказано, что вместе с основным зданием продается и земельный участок (12 соток - прим. Ред.). Кроме того, собственник отмечает удачное расположение недвижимости, а также транспортную доступность до всех значимых учреждений областного центра.

- Сделан ремонт фасада здания, - говорится в объявлении. - Идет постепенная реконструкция набережной, по проекту территория вдоль здания тоже будет благоустроена вдоль по берегу.

Собственник планирует выручить за офисный центр 60 миллионов рублей.